ПСЖ теряет Верратти

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ПСЖ теряет Верратти

Фото: инстаграм Марко Верратти/Автор неизвестен

Итальянский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте французского клуба.

У футболиста диагностировано серьезное мышечное повреждение левого бедра. Сроки восстановления игрока составят около месяца.

В нынешнем сезоне 28-летний Верратти провел за ПСЖ семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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