ПСЖ точно подпишет нового вратаря летом

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ПСЖ точно подпишет нового вратаря летом

ПСЖ собирается приобрести нового вратаря в летнее трансферное окно, сообщает Il Milanista.

По сведениям издания, руководство парижского клуба недовольно игрой нынешнего первого номера Альфонса Ареоля.

Поэтому парижане попробуют купить Тибо Куртуа "Челси" или Джанлуиджи Доннарумму "Милан".

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