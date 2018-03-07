ПСЖ точно подпишет нового вратаря летом
ПСЖ собирается приобрести нового вратаря в летнее трансферное окно, сообщает Il Milanista.
По сведениям издания, руководство парижского клуба недовольно игрой нынешнего первого номера Альфонса Ареоля.
Поэтому парижане попробуют купить Тибо Куртуа "Челси" или Джанлуиджи Доннарумму "Милан".
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|28
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|Ренн
|28
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|Монпелье
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|Нант
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|Ницца
|28
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|9
|Бордо
|28
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|10
|Дижон
|28
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|11
|Генгам
|28
|35
|12
|ФК Кан
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|Страсбур
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|16
|Амьен
|28
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|Тулуза
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|Труа
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|19
|Лилль
|28
|27
|20
|Метц
|28
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