ПСЖ только два раза за последние 6 сезонов не выиграл все трофеи во Франции

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ПСЖ только два раза за последние 6 сезонов не выиграл все трофеи во Франции

ПСЖ продолжает доминировать во французском футболе, выигрывая все внутренние турниры.

В сезоне 2019/20 парижане стали триумфаторами всех четырёх национальных соревнований - Лиги 1, Суперкубка, Кубка Франции и Кубка лиги.

Подобное удалось ПСЖ в четвёртый раз за последние шесть лет, сообщает Squawka.

Столичная команда не сумела выиграть всё во Франции только в сезонах 2016/17 (Лига 1) и 2018/19 (Кубок Франции и Кубок лиги).

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