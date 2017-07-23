ПСЖ - "Тоттенхэм" - 2:4 (обзор)

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ПСЖ - "Тоттенхэм" - 2:4 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между ПСЖ и "Тоттенхэмом".

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