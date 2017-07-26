ПСЖ требует от Неймара определиться с трансфером

Руководство ПСЖ недовольно тем, что переход бразильского нападающего "Барселоны" Неймара затягивается, сообщает L'Équipe.

По сведениям издания, парижский клуб потребовал от футболиста как можно скорее определиться с трансфером. ПСЖ будет ждать ответ от игрока в течение недели.

Ранее сообщалось, что 25-летний Неймар потребовал от "Барселоны" повторить предложение ПСЖ по зарплате в размере 30 миллионов евро в год. В этом случае форвард может остаться в каталонском клубе.

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