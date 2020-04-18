ПСЖ требует включения трёх игроков "Барселоны" в сделку по Неймару

ПСЖ озвучил "Барселоне" условие для трансфера нападающего Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, если "сине-гранатовые" хотят вернуть бразильца, то должны включить в сделку трёх своих игроков.

ПСЖ намерен увеличить число французов в составе команды, поэтому в сфере интересов парижан оказались Усман Дембеле, Жан-Клер Тодибо и Самюэль Умтити.

Рыночная стоимость Неймара - 128 миллионов евро, Дембеле - 56 миллионов, Тодибо - 9 миллионов, Умтити - 32 миллиона.

Не пропустите: "Барселона" определила трёх игроков, которые точно не покинут клуб летом. | http://soccernews.ru