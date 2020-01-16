ПСЖ требует за Кавани в три раза больше, чем предлагает "Атлетико"

Теги псжатлетико мадридэдинсон кавани трансферы

ПСЖ требует за Кавани в три раза больше, чем предлагает "Атлетико"

ПСЖ и "Атлетико" далеки от договорённости по трансферу нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Marca.

По сведениям издания, парижане требуют за своего игрока 30 миллионов евро, а мадридцы предлагают только 10 миллионов.

Сам уругваец хочет присоединиться к "матрасникам" уже в январе.

Напомним, что летом истекает контракт Кавани с ПСЖ и он станет свободным агентом. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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