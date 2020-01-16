ПСЖ требует за Кавани в три раза больше, чем предлагает "Атлетико"
ПСЖ и "Атлетико" далеки от договорённости по трансферу нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Marca.
По сведениям издания, парижане требуют за своего игрока 30 миллионов евро, а мадридцы предлагают только 10 миллионов.
Сам уругваец хочет присоединиться к "матрасникам" уже в январе.
Напомним, что летом истекает контракт Кавани с ПСЖ и он станет свободным агентом. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
Не пропустите: "Атлетико" готов провести обмен игроками с "Арсеналом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Три игрока "Реала" восстановились после травм в преддверии матча с "Севильей"
-
Клубы РПЛ поддержали реформу Кубка России
-
Игбуна могут лишить медицинского полиса из-за мошеннических действий своего друга
-
ПСЖ требует за Кавани в три раза больше, чем предлагает "Атлетико"
-
Гендиректор ЦСКА прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Гончаренко
-
Хавбек "Лилля" Сумаре выбирает между двумя грандами АПЛ
-
1
Прядкина досрочно переизбрали на пост президента РПЛ
-
Большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд
-
Гендиректор ЦСКА отреагировал на слухи о договорённости клуба с Соболевым
-
Названа дата старта нового сезона РПЛ
-
1
Вместо Игбуна в больницу забрали его друга
-
1
Пойет назвал игрока "Барселоны", который сможет заменить травмированного Суареса
-
РФС рассматривает два варианта реформы Кубка России
-
Виллаш-Боаш может покинуть "Марсель" из-за конфликта с руководством клуба
-
"Зенит" опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах
-
"Ахмат" подтвердил аренду игрока "Удинезе"
-
"Динамо" опровергло новость о госпитализации Игбуна
-
Он помог Турции взять бронзу Чемпионата Мира 2002, а теперь работает таксистом: рассказываем историю падения Хакана Шукюра
-
1
Эден Азар - лучший бельгийский футболист 2019 года, выступающий за границей
-
Нападающий "Динамо" Игбун госпитализирован в тяжёлом состоянии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11