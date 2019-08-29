ПСЖ требует за Неймара денежную компенсацию без включения в сделку других игроков
Трансфер нападающего Неймара из ПСЖ в "Барселону" находится под угрозой срыва, сообщает RMC Sport.
По информации источника, парижане решили не включать в сделку игроков "блауграны", требуя заплатить необходимую сумму в полном объёме.
Ранее в СМИ фигурировала примерная стоимость перехода бразильца - 170 миллионов евро.
"Барса" не может позволить себе такие траты, поэтому, скорее всего, возвращение Неймара на "Камп Ноу" придётся отложить.
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