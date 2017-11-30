ПСЖ - "Труа" - 2:0 (обзор)

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ПСЖ - "Труа" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 15-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ дома обыграл "Труа".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 ПСЖ 15 41
2 Марсель 15 31
3 Лион 15 29
4 Монако 15 29
5 Нант 15 26
6 ФК Кан 15 23
7 Монпелье 15 21
8 Ренн 15 21
9 Амьен 15 21
10 Бордо 15 20
11 Сент-Этьен 15 19
12 Дижон 15 18
13 Труа 15 18
14 Ницца 15 17
15 Тулуза 15 16
16 Генгам 15 16
17 Страсбур 15 15
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