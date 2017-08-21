ПСЖ - "Тулуза" - 6:2 (обзор)

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ПСЖ - "Тулуза" - 6:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча третьего тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Тулузой" (6:2).

Видео: ПСЖ - "Тулуза".

Не пропустите: ПСЖ громит дома "Тулузу" в заключительном матче тура. | http://soccernews.ru

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5 Марсель 3 7
6 Бордо 3 5
7 Анжер 3 5
8 Труа 3 4
9 Монпелье 3 4
10 Страсбур 3 4
11 Ницца 3 3
12 ФК Кан 3 3
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14 Генгам 3 3
15 Нант 3 3
16 Тулуза 3 3
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19 Метц 3 0
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