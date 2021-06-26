ПСЖ удвоит зарплату Хакими
СМИ узнали о финансовых условиях контракта защитника Ашрафа Хакими после перехода в ПСЖ.
По информации La Gazzetta dello Sport, парижане будут платить игроку 8 миллионов евро + бонусы в размере 2 миллионов.
Суммарно зарплата марокканца во Франции будет в два раза выше, чем в Италии. Сейчас его оклад - 5 миллионов в год.
В минувшем сезоне Хакими сыграл за "Интер" 45 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.
Ожидается, что ПСЖ купит звёздного фулбека за 65 миллионов евро и заключит с ним пятилетний контракт.
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