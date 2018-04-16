ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

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ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом ФранцииВ матче 33-го тура французской Лиги 1 ПСЖ нанес разгромное поражение "Монако" и тем самым вернул себе чемпионский титул.

ПСЖ - "Монако" - 7:1

Голы: Ло Сельсо, 15 - 1:0, Кавани, 17 - 2:0, Ди Мария, 20 - 3:0, Ло Сельсо, 27 - 4:0, Лопеш, 38 - 4:1, Ди Мария, 58 - 5:1, Фалькао, 76 - 6:1 (автогол), Дракслер, 86 - 7:1.

ПСЖ: Ареоля, Алевс, Маркиньос, Силва, Берчиче, Рабьо (Диарра, 65), Ло Сельсо (Нкунку, 80), Дракслер, Пасторе, Кавани, Ди Мария (Менье, 75).

"Монако": Субашич, Сидибе (Геззал, 34), Раджи, Жемерсон, Жорже, Туре, Фабиньо, Лопеш (Диахаби, 75), Моутинью, Лемар, Фалькао (Тилеманс, 82).

Напомним, Куртуа ответил отказом на предложение ПСЖ. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Лион 33 66
4 Марсель 33 66
5 Ренн 33 47
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Сент-Этьен 33 46
9 Нант 33 45
10 Бордо 33 43
11 Генгам 33 42
12 Дижон 33 42
13 Анжер 33 37
14 Амьен 33 37
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 33 34
17 Тулуза 32 30
18 Лилль 33 29
19 Труа 33 29
20 Метц 33 25
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