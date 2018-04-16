ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

В матче 33-го тура французской Лиги 1 ПСЖ нанес разгромное поражение "Монако" и тем самым вернул себе чемпионский титул.

ПСЖ - "Монако" - 7:1

Голы: Ло Сельсо, 15 - 1:0, Кавани, 17 - 2:0, Ди Мария, 20 - 3:0, Ло Сельсо, 27 - 4:0, Лопеш, 38 - 4:1, Ди Мария, 58 - 5:1, Фалькао, 76 - 6:1 (автогол), Дракслер, 86 - 7:1.

ПСЖ: Ареоля, Алевс, Маркиньос, Силва, Берчиче, Рабьо (Диарра, 65), Ло Сельсо (Нкунку, 80), Дракслер, Пасторе, Кавани, Ди Мария (Менье, 75).

"Монако": Субашич, Сидибе (Геззал, 34), Раджи, Жемерсон, Жорже, Туре, Фабиньо, Лопеш (Диахаби, 75), Моутинью, Лемар, Фалькао (Тилеманс, 82).

Напомним, Куртуа ответил отказом на предложение ПСЖ. | soccernews.ru