ПСЖ уничтожил "Барселону" в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" на своем поле проиграла "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:4. Победу французскому клубу принесли хет-трик Килиана Мбаппе и гол Мойсе Кина. В составе каталонцев отличился Лионель Месси.

"Барселона" Испания – ПСЖ Франция - 1:4 (1:1)

Голы: Месси, 27 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 32 - 1:1, Мбаппе, 65 - 1:2, Кин, 70 - 1:3, Мбаппе, 85 - 1:4

"Барселона": тер Штеген, Дест (Мингеса, 71), Лангле, Альба, Пике (Пуч, 78), Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг, Педри (Тринкау, 78), Дембеле, Месси, Гризманн.

ПСЖ: Навас, Курзава, Кимпембе, Флоренци, Маркиньос, Верратти (Дракслер, 73), Паредес, Гуйе (Эррера, 46), Икарди, Кин, Мбаппе.

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