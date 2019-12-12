ПСЖ уничтожил "Галатасарай" в матче Лиги Чемпионов

1 Теги псжгалатасарай

ПСЖ уничтожил "Галатасарай" в матче Лиги Чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Галатасарай" со счетом 5:0. Победу парижанам принесли голы Мауро Икарди, Пабло Сарабии, Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

ПСЖ занял первое место в группе А и вышел в плей-офф. "Галатасарай" финишировал на 4-м месте.

ПСЖ Франция – "Галатасарай" Турция - 5:0 (2:0)
Голы: Икарди, 32 - 1:0, Сарабия, 35 - 2:0, Неймар, 46 - 3:0, Мбаппе, 63 - 4:0, Кавани, 84 (с пенальти) - 5:0

ПСЖ: Рико, Диалло, Куасси (Верратти, 75), Маркиньос, Бернат (Керер, 75), Сарабия, Паредес, Курзава, Неймар, Мбаппе, Икарди (Кавани, 68).

Не пропустите: "Реал" обыграл "Брюгге" в гостевом матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вся группа атаки забила

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 16 декабря

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 16 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов