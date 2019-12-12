ПСЖ уничтожил "Галатасарай" в матче Лиги Чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Галатасарай" со счетом 5:0. Победу парижанам принесли голы Мауро Икарди, Пабло Сарабии, Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

ПСЖ занял первое место в группе А и вышел в плей-офф. "Галатасарай" финишировал на 4-м месте.

ПСЖ Франция – "Галатасарай" Турция - 5:0 (2:0)

Голы: Икарди, 32 - 1:0, Сарабия, 35 - 2:0, Неймар, 46 - 3:0, Мбаппе, 63 - 4:0, Кавани, 84 (с пенальти) - 5:0

ПСЖ: Рико, Диалло, Куасси (Верратти, 75), Маркиньос, Бернат (Керер, 75), Сарабия, Паредес, Курзава, Неймар, Мбаппе, Икарди (Кавани, 68).

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