ПСЖ уничтожил "Селтик", "Бавария" с трудом обыграла "Андерлехт"

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ПСЖ уничтожил "Селтик", "Бавария" с трудом обыграла "Андерлехт"В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов французский ПСЖ дома разгромил шотландский "Селтик", а мюнхенская "Бавария" в гостях с минимальным перевесом обыграла бельгийский "Андерлехт".

ПСЖ - "Селтик" - 7:1

Голы: Дембеле, 1 - 0:1, Неймар, 9 - 1:1, Неймар, 22 - 2:1, Кавани, 28 - 3:1, Мбаппе, 35 - 4:1, Верратти, 75 - 5:1, Кавани, 79 - 6:1, Алвес, 81 - 7:1.

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Маркиньос, Силва, Курзава, Верратти (Ло Селсо, 76), Рабьо, Дракслер (Пасторе, 67), Мбаппе (Ди Мария, 76), Кавани, Неймар.

"Селтик": Гордон, Лустиг (Биттон, 13), Бойата, Шимунович, Тирни, Браун, Форрест, Макгрегор, Рогич, Нтчам (Эбуэ, 69), Дембеле (Гриффитс, 76).

"Андерлехт" - "Бавария" - 1:2

Голы: Левандовски, 51 - 0:1, Ханни, 63 - 1:1, Толиссо, 77 - 1:2.

"Андерлехт": Селс, Аппиа, Спаич, Кара, Дешахт, Кумс, Требель, Дендокер, Геркенс (Оньекуру, 65), Теодорчик (Арбауи, 82), Ханни (Бруно, 71).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Зюле, Фридль, Толиссо, Руды, Видаль (Хуммельс, 87), Роббен (Мартинес, 48), Левандовски, Алькантара (Хамес, 44).

Напомним, ранее ЦСКА обыграл "Бенфику". | soccernews.ru

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сколь же этих Дембеле?

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