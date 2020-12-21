ПСЖ упустил шанс вернуть первое место, "Лилль" выбился в лидеры: все результаты 16-го тура Лиги 1
Завершился 16-й тур французской Лиги 1.
Из главных событий стоит отметить ничейный результат в матче "Лилль"- ПСЖ, а также победы "Лиона" и "Ренна".
"Лилль" - ПСЖ 0:0
"Лорьян" - "Ренн" 0:3
Голы: Да Сильва, 23 - 0:1, Бурижо, 70 - 0:2, Терье, 76 - 0:3
"Брест" - "Монпелье" 2:2
Голы: Лаборд, 45 - 0:1, Филиппото, 58 - 1:1, Шардонне, 79 - 2:1, Делор, 82 - 2:2
"Нант" - "Анжер" 1:1
Голы: Тома, 42 - 0:1, Траоре, 90 - 1:1
"Дижон" - "Монако" 0:1
Гол: Фолланд, 15 - 0:1
"Сент-Этьен" - "Ним" 2:2
Голы: Мукуди, 8 - 1:0, Алинви, 14 - 1:1, Рипар (пен), 56 - 1:2, Норден, 63 - 2:2
"Страсбур" - "Бордо" 0:2
Голы: Пабло, 38 - 0:1, Отавио, 66 - 0:2
"Ницца" – "Лион" 1:4
Голы: Депай, 32 (с пенальти) - 0:1, Кадевере, 39 - 0:2, Гуири, 43 - 1:2, Токо-Экамби, 63 - 1:3, Ауар, 85 - 1:4
"Марсель" – "Реймс" 1:1
Голы: Нагатомо, 20 (автогол) - 0:1, Товен, 45 - 1:1
"Метц" – "Ланс" 2:0
Голы: Нгетте, 30 - 1:0, Булая, 90 - 2:0
Турнирная таблица: "Лилль" (33), "Лион" (33), ПСЖ (32), "Марсель" (28), "Ренн" (28), "Монпелье" (27), "Монако" (26), "Ланс" (24), "Анжер" (24), "Метц" (23), "Брест" (23), "Бордо" (22), "Ницца" (21), "Сент-Этьен" (17), "Нант" (15), "Страсбур" (14), "Реймс" (14), "Ним" (12), "Лорьян" (11), "Дижон" (9).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13