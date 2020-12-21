ПСЖ упустил шанс вернуть первое место, "Лилль" выбился в лидеры: все результаты 16-го тура Лиги 1

Завершился 16-й тур французской Лиги 1.

Из главных событий стоит отметить ничейный результат в матче "Лилль"- ПСЖ, а также победы "Лиона" и "Ренна".

"Лилль" - ПСЖ 0:0

"Лорьян" - "Ренн" 0:3

Голы: Да Сильва, 23 - 0:1, Бурижо, 70 - 0:2, Терье, 76 - 0:3

"Брест" - "Монпелье" 2:2

Голы: Лаборд, 45 - 0:1, Филиппото, 58 - 1:1, Шардонне, 79 - 2:1, Делор, 82 - 2:2

"Нант" - "Анжер" 1:1

Голы: Тома, 42 - 0:1, Траоре, 90 - 1:1

"Дижон" - "Монако" 0:1

Гол: Фолланд, 15 - 0:1

"Сент-Этьен" - "Ним" 2:2

Голы: Мукуди, 8 - 1:0, Алинви, 14 - 1:1, Рипар (пен), 56 - 1:2, Норден, 63 - 2:2

"Страсбур" - "Бордо" 0:2

Голы: Пабло, 38 - 0:1, Отавио, 66 - 0:2

"Ницца" – "Лион" 1:4

Голы: Депай, 32 (с пенальти) - 0:1, Кадевере, 39 - 0:2, Гуири, 43 - 1:2, Токо-Экамби, 63 - 1:3, Ауар, 85 - 1:4

"Марсель" – "Реймс" 1:1

Голы: Нагатомо, 20 (автогол) - 0:1, Товен, 45 - 1:1

"Метц" – "Ланс" 2:0

Голы: Нгетте, 30 - 1:0, Булая, 90 - 2:0

Турнирная таблица: "Лилль" (33), "Лион" (33), ПСЖ (32), "Марсель" (28), "Ренн" (28), "Монпелье" (27), "Монако" (26), "Ланс" (24), "Анжер" (24), "Метц" (23), "Брест" (23), "Бордо" (22), "Ницца" (21), "Сент-Этьен" (17), "Нант" (15), "Страсбур" (14), "Реймс" (14), "Ним" (12), "Лорьян" (11), "Дижон" (9).

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