ПСЖ упустил шанс вернуть первое место, "Лилль" выбился в лидеры: все результаты 16-го тура Лиги 1

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ПСЖ упустил шанс вернуть первое место, "Лилль" выбился в лидеры: все результаты 16-го тура Лиги 1

Завершился 16-й тур французской Лиги 1.

Из главных событий стоит отметить ничейный результат в матче "Лилль"- ПСЖ, а также победы "Лиона" и "Ренна".

"Лилль" - ПСЖ 0:0

"Лорьян" - "Ренн" 0:3
Голы: Да Сильва, 23 - 0:1, Бурижо, 70 - 0:2, Терье, 76 - 0:3

"Брест" - "Монпелье" 2:2
Голы: Лаборд, 45 - 0:1, Филиппото, 58 - 1:1, Шардонне, 79 - 2:1, Делор, 82 - 2:2

"Нант" - "Анжер" 1:1
Голы: Тома, 42 - 0:1, Траоре, 90 - 1:1

"Дижон" - "Монако" 0:1
Гол: Фолланд, 15 - 0:1

"Сент-Этьен" - "Ним" 2:2
Голы: Мукуди, 8 - 1:0, Алинви, 14 - 1:1, Рипар (пен), 56 - 1:2, Норден, 63 - 2:2

"Страсбур" - "Бордо" 0:2
Голы: Пабло, 38 - 0:1, Отавио, 66 - 0:2

"Ницца" – "Лион" 1:4
Голы: Депай, 32 (с пенальти) - 0:1, Кадевере, 39 - 0:2, Гуири, 43 - 1:2, Токо-Экамби, 63 - 1:3, Ауар, 85 - 1:4

"Марсель" – "Реймс" 1:1
Голы: Нагатомо, 20 (автогол) - 0:1, Товен, 45 - 1:1

"Метц" – "Ланс" 2:0
Голы: Нгетте, 30 - 1:0, Булая, 90 - 2:0

Турнирная таблица: "Лилль" (33), "Лион" (33), ПСЖ (32), "Марсель" (28), "Ренн" (28), "Монпелье" (27), "Монако" (26), "Ланс" (24), "Анжер" (24), "Метц" (23), "Брест" (23), "Бордо" (22), "Ницца" (21), "Сент-Этьен" (17), "Нант" (15), "Страсбур" (14), "Реймс" (14), "Ним" (12), "Лорьян" (11), "Дижон" (9).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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