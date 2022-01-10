ПСЖ ушел от поражения в матче с "Лионом"
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Франции "Лион" и ПСЖ сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале встречи счет открыл Лукас Пакета, но во второй половине равновесие восстановил Тило Керер.
ПСЖ, набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 25 очками поднялся на 11-ю позицию.
"Лион" – ПСЖ - 1:1 (1:0)
Голы: Лукас Пакета, 7 - 1:0, Керер, 76 - 1:1
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Да Сильва, Лукеба, Эмерсон, Ауар, Лукас Пакета (Шерки, 71), Бруно Гимараэс, Какре, Дембеле.
ПСЖ: Навас, Дагба (Керер, 69), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Мишю, 69), Верратти, Паредес (Симонс, 69), Вейналдум (Эбимбе, 83), Икарди, Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13