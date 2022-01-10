ПСЖ ушел от поражения в матче с "Лионом"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Лион" и ПСЖ сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Лукас Пакета, но во второй половине равновесие восстановил Тило Керер.

ПСЖ, набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 25 очками поднялся на 11-ю позицию.

"Лион" – ПСЖ - 1:1 (1:0)

Голы: Лукас Пакета, 7 - 1:0, Керер, 76 - 1:1

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Да Сильва, Лукеба, Эмерсон, Ауар, Лукас Пакета (Шерки, 71), Бруно Гимараэс, Какре, Дембеле.

ПСЖ: Навас, Дагба (Керер, 69), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Мишю, 69), Верратти, Паредес (Симонс, 69), Вейналдум (Эбимбе, 83), Икарди, Мбаппе.

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