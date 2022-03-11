ПСЖ усилил меры безопасности после вылета из Лиги Чемпионов

В ПСЖ опасаются гнева болельщиков в связи с вылетом команды из Лиги Чемпионов, пишет RMC Sport.

По информации источника, руководством парижан принято решение усилить меры безопасности на базе.

Для этого клуб привлёк не менее 30 сотрудников частной охранной фирмы.

Напомним, что после домашней победы 1:0 ПСЖ проиграл "Реалу" на выезде со счётом 1:3 и вылетел из ЛЧ.

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