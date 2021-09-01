ПСЖ усилился португальским талантом

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ПСЖ усилился португальским талантом

Фото: инстаграм Нуну Мендеша/Автор неизвестен

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Нуну Мендеш перешел в "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте французского клуба.

ПСЖ арендовал футболиста за семь миллионов евро до лета 2022 года с правом выкупа за 40 миллионов.

19-летний Мендеш выступал за "Спортинг" с 2020 года, провел за клуб 47 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. За сборную Португалии сыграл 5 матчей. Чемпион Португалии, обладатель Кубка португальской лиги, обладатель Суперкубка Португалии.

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