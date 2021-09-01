ПСЖ усилился португальским талантом
Фото: инстаграм Нуну Мендеша/Автор неизвестен
Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Нуну Мендеш перешел в "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте французского клуба.
ПСЖ арендовал футболиста за семь миллионов евро до лета 2022 года с правом выкупа за 40 миллионов.
19-летний Мендеш выступал за "Спортинг" с 2020 года, провел за клуб 47 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. За сборную Португалии сыграл 5 матчей. Чемпион Португалии, обладатель Кубка португальской лиги, обладатель Суперкубка Португалии.
Не пропустите: Дети Месси зачислены в академию ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" усилилась форвардом "Севильи"
-
Гризманн вернулся в "Атлетико"
-
Главные новости дня: 31 августа
-
Сауль перешел в "Челси"
-
ПСЖ усилился португальским талантом
-
Рондон вернулся в АПЛ
-
"Арсенал" купил японского защитника за крупную сумму
-
ПСВ подписал трансферную цель "Зенита"
-
ЦСКА трогательно попрощался с Влашичем
-
"Милан" усилился опытным бразильцем
-
Бельерин вернулся в Испанию
-
Дети Месси зачислены в академию ПСЖ
-
Пеле попал в больницу: названа причина
-
Названы финансовые детали перехода Крала в "Вест Хэм"
-
Появились фото Роналду в форме "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" ведет переговоры с тремя тренерами
-
Алекс Крал перешел из "Спартака" в "Вест Хэм"
-
1
Мбаппе отказался от огромной зарплаты по новому контракту с ПСЖ
-
Форвард из Лиги 1 отказался перейти в "Динамо"
-
"Фиорентина" не может избавиться от Кокорина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14