ПСЖ установил два рекорда ЛЧ для французских клубов

ПСЖ дважды переписал историю Лиги Чемпионов, обыграв дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:0 в ответном матче 1/8 финала.

Во-первых, парижане стали первой командой из Франции, которая в шестой раз пробилась в четвертьфинал главного еврокубка.

Во-вторых, ПСЖ вышел на первое место среди клубов Лиги 1 по числу побед в турнире. Столичная команда выиграла 58-й матч в ЛЧ, превзойдя достижение "Лиона".

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