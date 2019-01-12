ПСЖ установил исторический рекорд

ПСЖ в 18-м туре Лиги 1 одержал победу над "Амьеном".

Как сообщает Gracenote, парижане за 18 сыгранных туров смогли набрать 50 очков.

Таким образом, ПСЖ стал первым в истории чемпионата клубом, которому удалось набрать 50 очков в 18 турах.

Отметим, что ПСЖ опережает ближайшего преследователя в чемпионате на 13 очков, при этом имея два матча в запасе.

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