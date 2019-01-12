ПСЖ установил исторический рекорд
ПСЖ в 18-м туре Лиги 1 одержал победу над "Амьеном".
Как сообщает Gracenote, парижане за 18 сыгранных туров смогли набрать 50 очков.
Таким образом, ПСЖ стал первым в истории чемпионата клубом, которому удалось набрать 50 очков в 18 турах.
Отметим, что ПСЖ опережает ближайшего преследователя в чемпионате на 13 очков, при этом имея два матча в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Лион
|19
|33
|4
|Монпелье
|18
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Реймс
|20
|27
|8
|Страсбур
|19
|26
|9
|Ренн
|18
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Нант
|18
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|17
|22
|14
|Тулуза
|18
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11