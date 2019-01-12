ПСЖ установил исторический рекорд

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ПСЖ установил исторический рекорд

ПСЖ в 18-м туре Лиги 1 одержал победу над "Амьеном".

Как сообщает Gracenote, парижане за 18 сыгранных туров смогли набрать 50 очков.

Таким образом, ПСЖ стал первым в истории чемпионата клубом, которому удалось набрать 50 очков в 18 турах.

Отметим, что ПСЖ опережает ближайшего преследователя в чемпионате на 13 очков, при этом имея два матча в запасе.

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 18 50
2 Лилль Лилль 20 37
3 Лион Лион 19 33
4 Монпелье Монпелье 18 30
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 30
6 Марсель Марсель 17 27
7 Реймс Реймс 20 27
8 Страсбур Страсбур 19 26
9 Ренн Ренн 18 26
10 Ницца Ницца 18 26
11 Нант Нант 18 23
12 Ним Ним 18 23
13 Бордо Бордо 17 22
14 Тулуза Тулуза 18 21
15 Анжер Анжер 18 20
16 ФК Кан ФК Кан 20 18
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18 Дижон Дижон 18 16
19 Монако Монако 18 13
20 Генгам Генгам 18 11
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