ПСЖ установил клубный рекорд
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своём поле обыграл "Дижон" со счётом 8:0.
Как сообщает Gracenote Live, это самая крупная домашняя победа в истории парижан.
Не пропустите видеообзор матча ПСЖ - "Дижон". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лион
|21
|45
|3
|Марсель
|21
|44
|4
|Монако
|21
|43
|5
|Нант
|21
|34
|6
|Ницца
|21
|31
|7
|Генгам
|21
|29
|8
|Монпелье
|21
|28
|9
|Ренн
|21
|28
|10
|ФК Кан
|21
|27
|11
|Дижон
|21
|25
|12
|Страсбур
|21
|24
|13
|Бордо
|21
|23
|14
|Сент-Этьен
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|22
|16
|Амьен
|21
|22
|17
|Лилль
|21
|22
|18
|Труа
|21
|21
|19
|Тулуза
|21
|20
|20
|Метц
|21
|15