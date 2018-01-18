ПСЖ установил клубный рекорд

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своём поле обыграл "Дижон" со счётом 8:0.

Как сообщает Gracenote Live, это самая крупная домашняя победа в истории парижан.

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