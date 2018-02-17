ПСЖ установил клубный рекорд

В рамках 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своём поле разгромил "Страсбур" со счётом 5:2.

Эта домашняя победа стала для парижан 13-й подряд в Лиге 1. Как сообщает Opta, это новый клубный рекорд.

В последний раз ПСЖ не выигрывал в чемпионате на "Парк де Пренс" 20 мая - тогда в заключительном туре прошлого сезона подопечные Унаи Эмери сыграли вничью с "Каном". | http://soccernews.ru