ПСЖ установил клубный рекорд
В рамках 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своём поле разгромил "Страсбур" со счётом 5:2.
Эта домашняя победа стала для парижан 13-й подряд в Лиге 1. Как сообщает Opta, это новый клубный рекорд.
В последний раз ПСЖ не выигрывал в чемпионате на "Парк де Пренс" 20 мая - тогда в заключительном туре прошлого сезона подопечные Унаи Эмери сыграли вничью с "Каном". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|68
|2
|Монако
|26
|56
|3
|Марсель
|25
|52
|4
|Лион
|25
|48
|5
|Монпелье
|26
|38
|6
|Нант
|25
|38
|7
|Бордо
|25
|35
|8
|Ренн
|26
|35
|9
|Ницца
|25
|34
|10
|Генгам
|26
|34
|11
|Сент-Этьен
|26
|33
|12
|ФК Кан
|26
|32
|13
|Дижон
|25
|31
|14
|Страсбур
|26
|30
|15
|Труа
|25
|27
|16
|Тулуза
|26
|27
|17
|Амьен
|26
|26
|18
|Лилль
|25
|26
|19
|Анжер
|26
|25
|20
|Метц
|26
|18