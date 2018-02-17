ПСЖ установил клубный рекорд

Теги псж

ПСЖ установил клубный рекорд

В рамках 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своём поле разгромил "Страсбур" со счётом 5:2.

Эта домашняя победа стала для парижан 13-й подряд в Лиге 1. Как сообщает Opta, это новый клубный рекорд.

В последний раз ПСЖ не выигрывал в чемпионате на "Парк де Пренс" 20 мая - тогда в заключительном туре прошлого сезона подопечные Унаи Эмери сыграли вничью с "Каном". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 26 68
2 Монако 26 56
3 Марсель 25 52
4 Лион 25 48
5 Монпелье 26 38
6 Нант 25 38
7 Бордо 25 35
8 Ренн 26 35
9 Ницца 25 34
10 Генгам 26 34
11 Сент-Этьен 26 33
12 ФК Кан 26 32
13 Дижон 25 31
14 Страсбур 26 30
15 Труа 25 27
16 Тулуза 26 27
17 Амьен 26 26
18 Лилль 25 26
19 Анжер 26 25
20 Метц 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов