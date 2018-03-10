ПСЖ установил новый клубный рекорд по количеству голов за сезон

ПСЖ не испытал проблем в матче против "Метца" (5:0).

Как сообщает Opta, ПСЖ превзошел собственный рекорд по забитым мячам за сезон.

В текущем сезоне ПСЖ забил 146 голов во всех турнирах. Прежний рекорд составлял 143 гола.

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