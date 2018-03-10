ПСЖ установил новый клубный рекорд по количеству голов за сезон

Теги псж

ПСЖ установил новый клубный рекорд по количеству голов за сезон

ПСЖ не испытал проблем в матче против "Метца" (5:0).

Как сообщает Opta, ПСЖ превзошел собственный рекорд по забитым мячам за сезон.

В текущем сезоне ПСЖ забил 146 голов во всех турнирах. Прежний рекорд составлял 143 гола.

Смотрите также обзор матча ПСЖ - "Метц". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ

"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 29 77
2 Монако 29 63
3 Марсель 28 56
4 Лион 28 51
5 Нант 29 43
6 Ренн 29 42
7 Монпелье 29 41
8 Ницца 28 39
9 Бордо 29 37
10 Дижон 29 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 Генгам 28 35
13 ФК Кан 28 35
14 Анжер 29 32
15 Страсбур 29 31
16 Амьен 29 30
17 Тулуза 28 29
18 Труа 29 28
19 Лилль 29 28
20 Метц 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов