ПСЖ установил рекорд чемпионата Франции

Теги псжстатистика

ПСЖ установил рекорд чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" в матче 10-го тура чемпионата Франции с "Ренном" (3:0) установил новый рекорд Лиги 1.

Парижский клуб впервые в истории турнира выиграл пять матчей подряд, забивая не менее 3 голов. Ранее парижане разгромили "Нант" (3:0), "Дижон" (4:0), "Анже" (6:1) и "Ним" (4:0).

После 10 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 24 очка.

Не пропустите: Футболисты ПСЖ застряли в лифте перед матчем Лиги Чемпионов.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов отреагировал на ситуацию с Дзюбой

Черчесов отреагировал на ситуацию с Дзюбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов