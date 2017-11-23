ПСЖ установил рекорд Лиги Чемпионов

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ сокрушил "Селтик" со счётом 7:1.

После этого матча в активе парижан стало 24 гола на данной стадии самого престижного еврокубкового турнира.

Как сообщает Opta, это новый рекорд Лиги Чемпионов. Ранее лучшим результатом по голам на групповой стадии турнира принадлежал дортмундской "Боруссии" (21).

Стоит отметить, что у ПСЖ есть ещё один матч, чтобы улучшить своё достижение - через две недели французская команды в гостях сыграет с "Баварией".

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