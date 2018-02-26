ПСЖ установил рекорд по числу домашних побед кряду

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ПСЖ установил рекорд по числу домашних побед крядуПСЖ оказался сильнее "Марселя" в матче 27-го тура чемпионата Франции (3:0), добыв 18-ю победу подряд на домашнем стадионе во всех турнирах.

Таким образом, в последний раз парижане проигрывали в родных стенах в марте 2016 года. Тогда ПСЖ уступил "Монако" (0:2).

Это рекордная серия для клуба. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 27 71
2 Монако 27 57
3 Марсель 27 55
4 Лион 27 50
5 Монпелье 27 39
6 Нант 27 39
7 Ренн 27 38
8 Бордо 27 36
9 Ницца 27 36
10 Генгам 27 35
11 Дижон 27 35
12 Сент-Этьен 27 34
13 ФК Кан 27 32
14 Страсбур 27 31
15 Амьен 27 29
16 Тулуза 27 28
17 Анжер 27 28
18 Труа 27 28
19 Лилль 27 27
20 Метц 27 19
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