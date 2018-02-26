ПСЖ установил рекорд по числу домашних побед кряду

ПСЖ оказался сильнее "Марселя" в матче 27-го тура чемпионата Франции (3:0), добыв 18-ю победу подряд на домашнем стадионе во всех турнирах.

Таким образом, в последний раз парижане проигрывали в родных стенах в марте 2016 года. Тогда ПСЖ уступил "Монако" (0:2).

Это рекордная серия для клуба.

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