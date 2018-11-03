ПСЖ установил рекорд по количеству побед на старте сезона среди топ-5 европейских лиг

ПСЖ одержал 12-ю победу подряд на старте сезона в чемпионате Франции, обыграв "Лилль" (2:1).

Команда установила новый рекорд среди топ-5 европейских лиг - чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

Предыдущее достижение принадлежало "Тоттенхэму" - 11 побед.

ПСЖ с 36-ю очками лидирует в турнирной таблице. На счету команды 41 забитый и семь пропущенных мячей.

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