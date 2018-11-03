ПСЖ установил рекорд по количеству побед на старте сезона среди топ-5 европейских лиг
ПСЖ одержал 12-ю победу подряд на старте сезона в чемпионате Франции, обыграв "Лилль" (2:1).
Команда установила новый рекорд среди топ-5 европейских лиг - чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.
Предыдущее достижение принадлежало "Тоттенхэму" - 11 побед.
ПСЖ с 36-ю очками лидирует в турнирной таблице. На счету команды 41 забитый и семь пропущенных мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|36
|2
|Лилль
|12
|25
|3
|Монпелье
|11
|22
|4
|Лион
|12
|21
|5
|Марсель
|11
|19
|6
|Страсбур
|12
|17
|7
|Сент-Этьен
|11
|17
|8
|Реймс
|12
|17
|9
|Ницца
|12
|17
|10
|Бордо
|12
|15
|11
|Ренн
|12
|15
|12
|Ним
|12
|14
|13
|Тулуза
|12
|14
|14
|Анжер
|11
|12
|15
|Нант
|11
|12
|16
|ФК Кан
|12
|11
|17
|Дижон
|12
|11
|18
|Амьен
|12
|10
|19
|Монако
|12
|7
|20
|Генгам
|11
|7