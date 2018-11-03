ПСЖ установил рекорд по количеству побед на старте сезона среди топ-5 европейских лиг

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ПСЖ установил рекорд по количеству побед на старте сезона среди топ-5 европейских лиг

ПСЖ одержал 12-ю победу подряд на старте сезона в чемпионате Франции, обыграв "Лилль" (2:1).

Команда установила новый рекорд среди топ-5 европейских лиг - чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

Предыдущее достижение принадлежало "Тоттенхэму" - 11 побед. 

ПСЖ с 36-ю очками лидирует в турнирной таблице. На счету команды 41 забитый и семь пропущенных мячей. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 36
2 Лилль 12 25
3 Монпелье 11 22
4 Лион 12 21
5 Марсель 11 19
6 Страсбур 12 17
7 Сент-Этьен 11 17
8 Реймс 12 17
9 Ницца 12 17
10 Бордо 12 15
11 Ренн 12 15
12 Ним 12 14
13 Тулуза 12 14
14 Анжер 11 12
15 Нант 11 12
16 ФК Кан 12 11
17 Дижон 12 11
18 Амьен 12 10
19 Монако 12 7
20 Генгам 11 7
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