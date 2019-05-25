ПСЖ установил вечный рекорд чемпионата Франции
В рамках заключительного тура Лиги 1 ПСЖ в гостях проиграл "Реймсу" со счётом 1:3.
Таким образом, парижане установили вечный рекорд чемпионата Франции.
Как сообщает Squawka, ПСЖ - первый клуб в истории, забивший в каждом из 38 туров первенства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27