ПСЖ установил вечный рекорд чемпионата Франции

В рамках заключительного тура Лиги 1 ПСЖ в гостях проиграл "Реймсу" со счётом 1:3.

Таким образом, парижане установили вечный рекорд чемпионата Франции.

Как сообщает Squawka, ПСЖ - первый клуб в истории, забивший в каждом из 38 туров первенства.

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