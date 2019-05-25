ПСЖ установил вечный рекорд чемпионата Франции

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ПСЖ установил вечный рекорд чемпионата Франции

В рамках заключительного тура Лиги 1 ПСЖ в гостях проиграл "Реймсу" со счётом 1:3.

Таким образом, парижане установили вечный рекорд чемпионата Франции.

Как сообщает Squawka, ПСЖ - первый клуб в истории, забивший в каждом из 38 туров первенства.

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