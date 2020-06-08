ПСЖ увеличил на 10 миллионов евро предложение по полузащитнику "Милана" Беннасеру

ПСЖ не теряет надежд заполучить этим летом полузащитника "Милана" Исмаэля Беннасера, сообщает Le10Sport.

По информации источника, ранее французский клуб предлагал за хавбека 30 миллионов евро, а сейчас готов заплатить 40 миллионов.

Напомним, что 22-летний футболист также интересен "Реалу", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Сумма отступных в контракте Беннасера составляет 50 миллионов евро. За "Милан" алжирец в текущем сезоне провёл 23 матча и сделал 1 ассист.

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