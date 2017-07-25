ПСЖ увеличил предложение по Санчесу до 45 миллионов евро

ПСЖ не оставляет попыток приобрести чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, парижский клуб готовит новое предложение по трансферу игрока, которое составит 45 миллионов евро.

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает через год.

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