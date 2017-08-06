ПСЖ увеличит зарплату Верратти до 12 миллионов евро в год

ПСЖ ведет переговоры о продлении контракта с итальянским полузащитником Марко Верратти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб готов увеличить зарплату футболиста до 12 миллионов евро. Сейчас хавбек получает в два раза меньше и его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что этим летом 24-летнего Верратти активно пыталась купить "Барселона", но ПСЖ отказался его продавать.

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