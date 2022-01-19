ПСЖ уверен в назначении Зидана

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Руководство парижского "Пари Сен-Жермен" уверено, что следующим летом новым главным тренером команды станет Зинедин Зидан, сообщает Marca.

По сведениям источника, парижский клуб уже провел переговоры с французским специалистом. В раздевалке ПСЖ царит полная уверенность, что Зидан ответит согласием.

В клубе ожидают, что приход Зидана повлияет на решение форварда Килиана Мбаппе не продлевать контракт, и футболист согласится остаться в команде.

Не пропустите: ПСЖ ведет переговоры по игрокам "МЮ" и "Милана". | http://soccernews.ru