ПСЖ уверен в назначении Зидана
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Руководство парижского "Пари Сен-Жермен" уверено, что следующим летом новым главным тренером команды станет Зинедин Зидан, сообщает Marca.
По сведениям источника, парижский клуб уже провел переговоры с французским специалистом. В раздевалке ПСЖ царит полная уверенность, что Зидан ответит согласием.
В клубе ожидают, что приход Зидана повлияет на решение форварда Килиана Мбаппе не продлевать контракт, и футболист согласится остаться в команде.
Не пропустите: ПСЖ ведет переговоры по игрокам "МЮ" и "Милана". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Ференцварош" проиграл первый матч под руководством Черчесова
-
Семак высказался о непопадании Дзюбы в основной состав "Зенита"
-
ПСЖ уверен в назначении Зидана
-
В Англии расследуют обстоятельства получения желтой карточки игроком "Арсенала"
-
Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Эльче" в Кубке Короля
-
Артета ответил на критику по поводу переноса матча против "Тоттенхэма"
-
"Краснодар" уступил "Легии" в товарищеском матче
-
"Зенит" уверенно обыграл "Эмирейтс" в товарищеском матче
-
Сборная Аргентины огласила заявку на матчи отбора к ЧМ-2022. Месси не попал в состав
-
Семак подтвердил, что Азмун хочет покинуть "Зенит"
-
"Зенит" близок к трансферу Юри Алберто
-
"Барселона" продвинулась в переговорах с Кристенсеном
-
ЦСКА опозорился с презентацией Языджи и уже извинился
-
Анчелотти высказался о положении Азара в "Реале"
-
"Валенсия" может подписать защитника "Барселоны"
-
Погба сообщил руководству "Манчестер Юнайтед" о своем будущем
-
Куртуа пропустит матч "Реала" с "Эльче" в Кубке Короля
-
Хави о Дембеле: "Либо продление, либо продажа в январе"
-
Гравенберх согласился играть в "Реале"
-
Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13