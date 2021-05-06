ПСЖ уверен в переходе Месси

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ПСЖ уверен в переходе Месси

Фото твиттер "Барселоны"

В ПСЖ не сомневаются в положительном исходе переговоров с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

По информации Mundo Deportivo, парижане даже планируют состав на следующий сезон с учётом 33-летнего аргентинца.

Французский клуб не боится потратить много денег на контракт Месси, рассчитывая окупить расходы за счёт роста стоимости рекламы и продажи атрибутики.

Напомним, что контракт форварда с "Барсой" истекает 30 июня. Если "блауграна" не убедит футболиста остаться, то он станет свободным агентом.

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