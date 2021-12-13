ПСЖ уверенно победил "Монако" в Лиге 1

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ПСЖ уверенно победил "Монако" в Лиге 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Монако" со счетом 2:0.

Победу парижанам принес Килиан Мбаппе, который оформил дубль.

ПСЖ, набрав 45 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с 26 очками остался на 8-й позиции.

ПСЖ – "Монако" - 2:0 (2:0)
Голы: Мбаппе, 12 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 45 - 2:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Бернат (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе, Верратти, Ди Мария, Месси, Мбаппе.

"Монако": Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Якобс, 46), Головин, Желсон Мартинш, Тчуамени, Диоп (Матазо, 65), Фофана (Жан Лукас, 55), Бен-Йеддер (Боадю, 55). 

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