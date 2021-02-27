ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1
В рамках 27-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Дижон".
Парижане продолжают идти в чемпионате на втором месте, отставая от "Лилля" на одно очко. "Дижон" по-прежнему занимает последнее место.
"Дижон" - ПСЖ 0:4
Голы: Кин, 6 - 0:1, Мбаппе (пен), 32 - 0:2, Мбаппе, 51 - 0:3, Данилу Перейра, 82 - 0:4
"Дижон": Рачоппи, Кулибали, Музинга, Боэ, Панзо (Добре, 61), Эбимбе (Саммаритано, 75), Целина, Балде, Диоп (Марье, 71), Экюэль-Манга, Конате (Ассале, 61).
ПСЖ: Навас, Диалло, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Данилу Перейра (Мишю, 89), Эррера, Рафинья (Гуйе, 82), Дракслер, Кин (Сарабия, 72), Мбаппе.
Читайте также: "Бордо" на своём поле проиграл "Метцу". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"
-
ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов
-
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 23-го тура Бундеслиги
-
"Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита"
-
"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ
Лента новостей
-
"Лацио" проиграл "Болонье" в матче Серии А
-
Гончаренко прокомментировал поражение от "Локомотива"
-
Пять игроков ЦСКА пропустили матч с "Локомотивом" из-за коронавируса
-
ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1
-
"Локомотив" разобрался с ЦСКА, "Сочи" разгромил "Арсенал"
-
Карпин прокомментировал ничью в матче с "Зенитом"
-
"Барселона" теряет Араухо и Педри
-
1
Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"
-
Семак прокомментировал результат матча с "Ростовом"
-
ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов
-
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 23-го тура Бундеслиги
-
"Специя" добыла ничью в матче с "Пармой"
-
"Ювентус" нацелился на подписание двух форвардов
-
Геркус: "Зенит" играет не по-чемпионски"
-
"Ростов" в меньшинстве вырвал ничью у "Зенита"
-
"Эйбар" и "Уэска" не выявили победителя в матче Примеры
-
Эффектная девушка-судья из России снялась в эротической фотосессии
-
Де Брюйне вошел в топ-10 ассистентов в истории АПЛ
-
Матч ФНЛ завершился массовой дракой
-
"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13