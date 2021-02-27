ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1

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ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1

В рамках 27-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Дижон".

Парижане продолжают идти в чемпионате на втором месте, отставая от "Лилля" на одно очко. "Дижон" по-прежнему занимает последнее место.

"Дижон" - ПСЖ 0:4

Голы: Кин, 6 - 0:1, Мбаппе (пен), 32 - 0:2, Мбаппе, 51 - 0:3, Данилу Перейра, 82 - 0:4

"Дижон": Рачоппи, Кулибали, Музинга, Боэ, Панзо (Добре, 61), Эбимбе (Саммаритано, 75), Целина, Балде, Диоп (Марье, 71), Экюэль-Манга, Конате (Ассале, 61).

ПСЖ: Навас, Диалло, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Данилу Перейра (Мишю, 89), Эррера, Рафинья (Гуйе, 82), Дракслер, Кин (Сарабия, 72), Мбаппе.

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