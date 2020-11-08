ПСЖ уверенно разобрался с "Ренном" в матче Лиги 1
В рамках 10-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Ренн".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Лилль" на 5 очков. "Ренн" идет третьим.
ПСЖ - "Ренн" 3:0
Голы: Кин, 11 - 1:0, Ди Мария, 21 - 2:0, Ди Мария, 73 - 3:0
ПСЖ: Навас, Курзава, Флоренци (Дагба, 46), Диалло, Маркиньос, Гуйе (Рафинья, 13), Эррера, Ди Мария, Паредес, Керер (Баккер, 36), Кин (Данилу Перейра, 61).
"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Агерд, Трюффер, Гбоо (Терье, 56), Бурижо (Юну, 67), Леа Силики (Гренье, 56), Нзонзи, Доку (Дель Кастийо, 79), Гирасси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13