ПСЖ уверенно разобрался с "Ренном" в матче Лиги 1

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ПСЖ уверенно разобрался с "Ренном" в матче Лиги 1

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Ренн".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Лилль" на 5 очков. "Ренн" идет третьим.

ПСЖ - "Ренн" 3:0

Голы: Кин, 11 - 1:0, Ди Мария, 21 - 2:0, Ди Мария, 73 - 3:0

ПСЖ: Навас, Курзава, Флоренци (Дагба, 46), Диалло, Маркиньос, Гуйе (Рафинья, 13), Эррера, Ди Мария, Паредес, Керер (Баккер, 36), Кин (Данилу Перейра, 61).

"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Агерд, Трюффер, Гбоо (Терье, 56), Бурижо (Юну, 67), Леа Силики (Гренье, 56), Нзонзи, Доку (Дель Кастийо, 79), Гирасси.

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Главные новости дня: 7 ноября

Главные новости дня: 7 ноября

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6 Реймс Реймс 28 41
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