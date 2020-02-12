ПСЖ уверенно вышел в полуфинал Кубка Франции
В 1/4 финала Кубка Франции ПСЖ на выезде разгромил "Дижон" и завоевал путевку в полуфинал. Победу парижскому клубу принесли голы Мбаппе, Тиаго Силвы, дубль Сарабии, а также автогол Лотоа и Кулибали.
"Дижон" – ПСЖ - 1:6 (1:2)
Голы: Лотоа, 1 (автогол) - 0:1, Шуйар, 13 - 1:1, Мбаппе, 44 - 1:2, Тиаго Силва, 50 - 1:3, Сарабия, 55 - 1:4, Кулибали, 86 (автогол) - 1:5, Сарабия, 90+1 - 1:6
ПСЖ: Навас, Баккер, Тиаго Силва (Бернат, 61), Керер, Куасси, Дракслер, Эррера, Сарабия, Менье (Курзава, 75), Кавани, Мбаппе.
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|Команда
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|1
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|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
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|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18