ПСЖ уверенно вышел в полуфинал Кубка Франции

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ПСЖ уверенно вышел в полуфинал Кубка Франции

В 1/4 финала Кубка Франции ПСЖ на выезде разгромил "Дижон" и завоевал путевку в полуфинал. Победу парижскому клубу принесли голы Мбаппе, Тиаго Силвы, дубль Сарабии, а также автогол Лотоа и Кулибали.

"Дижон" – ПСЖ - 1:6 (1:2)
Голы: Лотоа, 1 (автогол) - 0:1, Шуйар, 13 - 1:1, Мбаппе, 44 - 1:2, Тиаго Силва, 50 - 1:3, Сарабия, 55 - 1:4, Кулибали, 86 (автогол) - 1:5, Сарабия, 90+1 - 1:6

ПСЖ: Навас, Баккер, Тиаго Силва (Бернат, 61), Керер, Куасси, Дракслер, Эррера, Сарабия, Менье (Курзава, 75), Кавани, Мбаппе.

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