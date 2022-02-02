ПСЖ уволит Почеттино летом

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино летом будет отправлен в отставку, сообщает журналист Абделла Булма в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство французского клуба уже уведомило аргентинского специалиста о предстоящем увольнении по окончании сезона.

49-летний Почеттино тренирует ПСЖ с января 2021 года. Под его руководством парижский клуб в прошлом сезоне выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а в чемпионате Франции занял второе место.

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