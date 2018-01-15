ПСЖ увозит минимальную победу из Нанта

Двадцатый тур французской Лиги 1 завершался в Нанте, куда пожаловал лидер чемпионата. ПСЖ считался фаворитом в противостоянии с "канарейками", однако легкой прогулки на "Стад Ля Божуар-Луи Фонтено" парижанам никто не обещал. Команда Клаудио Раньери ведет борьбу за место в зоне УЕФА, поэтому готовилась дать бой именитому сопернику.

Стартовые минуты матча обозначили небольшое преимущество гостей. Подопечные Унаи Эмери атаковали позиционно, стараясь нащупать слабые стороны противника. Хозяева поля сначала применяли прессинг против парижан, но на 12-й минуте весьма неожиданно позволили разыграть игрокам ПСЖ результативный выпад. Кавани с левого фланга сместился в зону перед штрафной, а затем отпасовал мяч под удар Мбаппе. Но тот пропустил мяч, и сфера досталась Ди Марии, который из пределов штрафной нанес прямой удар по воротам под левую штангу – 0:1.

Открыв счет, парижане заиграли еще увереннее. Было очевидно, что "Нант" опасается второго результативного выпада от соперника, поэтому "канарейки" на время сели на свою половину поля. Гостям это и нужно было. ПСЖ спокойно контролировал мяч, стараясь доиграть мяч до верного.

До конца первого тайма в этом матче, по сути, случился лишь один голевой эпизод. На 37-й минуте счет мог становиться 0:2. Перехватили мяч на своей половине гости и немедленно организовали контратаку. Верратти из центрального круга отправил снаряд вперед на Мбаппе, а Килиан отпасовал к правой стороне штрафной. Кавани не стал медлить и вырезал отличную передачу на дальнюю штангу. Набежавший Ди Мария расстреливал пустые ворота, однако Анхель умудрился пробить так, что мяч облизнул перекладину и вылетел за пределы поля.

Совсем по-другому "Нант" заиграл после перерыва. Уже в первой же атаке команда Клаудио Раньери дала понять, что будет биться за очки. Право на штрафной заработали хозяева на левом фланге, последовал навес и Диего Карлос пробил затылком по воротам. Мяч полетел к дальней "девятке", но все же прошел мимо створа.

Интересно, что и парижане заметили изменения в настрое "канареек", что стало причиной нервозности в игре ПСЖ. А дальше появились ошибки в защите, и одна из них едва не стоила гостям пропущенного мяча. Кюрзава с фланга неудачно отправил мяч в собственную штрафную, сферу был готов отправить в ворота Сала, который выскочил один на один с голкипером, но Ареола успел сыграть на выходе, выручив команду.

И тут же команда Унаи Эмери провела уже собственную опасную атаку. Мбаппе ворвался на правую сторону штрафной соперника, опередив защитника, после чего прострелил в центр площади. Ди Мария нанес первым же касанием удар по воротам, но снаряд пролетел в паре метрах от левой штанги.

На 60-й минуте мяч побывал в воротах. Результативно закончился розыгрыш стандарта в исполнении игроков "Нанта". После навеса Сала головой отправил мяч в ворота, но взятие ворот было отменено по причине офсайда. Повтор показал, что аргентинец, в отличие от двух партнеров по команде, находился в правильном положении, так что имела место ошибка лайнсмена.

В дальнейшем игра проходила по такому сценарию: хозяева поля пытались создать тот самый момент, который принес бы им успех, а гости резко и остро отвечали. Так на 71-й минуте Курзава после заброса мяча от Алвеса пробивал по воротам из отличной позиции, но сфера полетела выше перекладины. А за несколько минут до конца основного времени бразилец прострелил в штрафную на Мбаппе. Килиан зряче вырезал сферу в правый от себя угол, но Тэтэрушану спас "Нант" от неприятностей.

А всем курьезам курьез случился на 90-й минуте. Такое крайне редко увидишь в футболе. Мбаппе мчался к воротам с мячом, а в этот момент в центре поля Диего Карлом сзади нечаянно сбил арбитра матча. Рефери дал доиграть момент, а затем выписал бразильцу "горчичник", расценив его поступок как нападение на себя же. Так как для Карлоса это было второе предупреждение, то последовала красная карточка для игрока "канареек". Более того, арбитр поставил штрафной для ПСЖ, игроки которого стандарт не заслужили. С него, к слову, парижане могли забить, но Рабьо угодил в штангу.

На этом матч и завершился, что позволило ПСЖ взять очередные три очка.

"Нант" – ПСЖ – 0:1

Гол: Ди Мария, 12.

"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа (Томассон, 81), Карлос, Паллуа, Лима, Туре, Авазьем, Ронжье, Жиротто (Н’Гом, 72), Бамму (Илоки, 66), Сала.

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Ло Сельсо, Рабьо, Верратти, Ди Мария (Нкунку, 80), Кавани (Менье, 68), Мбаппе.

Удаление: Карлос, 90+1.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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