ПСЖ уже распределил 400 миллионов евро, которые он может получить с трансфера Неймара

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ПСЖ уже распределил 400 миллионов евро, которые он может получить с трансфера НеймараПСЖ уже распределил 400 миллионов евро, которые он может получить с трансфера своего ведущего форварда Неймара.

Так, по информации испанской прессы, средства, вырученные с продажи бразильца, парижане планируют направить на покупку голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака (100 миллионов евро) и закрыть подписание форварда Килиана Мбаппе из "Монако" (180 миллионов евро). Остальные 120 миллионов евро французский гранд рассчитывает потратить на приобретение кого-то из пятерки игроков: Криштиану Роналду, Иско (оба - "Реал"), Эдена Азара ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") или Антуана Гризманна ("Атлетико").

Напомним, ПСЖ определился с преемником Эмери. | soccernews.ru

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