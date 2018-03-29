ПСЖ уже знает, кто возглавит клуб в следующем сезоне

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ПСЖ уже знает, кто возглавит клуб в следующем сезоне

Руководство ПСЖ согласовало условия контракта с новым главным тренером, сообщает RMC.

По сведениям издания, им станет наставник, который в данный момент занят в другом клубе. Кроме того им не будет итальянец.

Таким образом исключаются варианты Карло Анчелотти, Антонио КонтеМассимилиано Аллегри, Карло Анчелотти, Томаса Тухеля и Луиса Энрике

Методом исключения остаются кандидатуры Диего Симеоне ("Атлетико") и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"). Также ПСЖ интересовался Сержиу Консейсау ("Порту").

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