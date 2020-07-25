ПСЖ в 4-й раз сделал золотой дубль

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ПСЖ в 4-й раз сделал золотой дубль

ПСЖ обыграл "Сент-Этьен" в 13-й раз стал обладателем Кубка Франции.

Таким образом, парижане оформили золотой дубль. Подопечные Томаса Тухеля по итогам Лиги 1 досрочно стали чемпионами.

Это четвертый золотой дубль в истории ПСЖ. Ранее им удавалось достичь такого результата в сезонах-2014/15, 2015/16 и 2017/18. 

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