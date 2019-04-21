ПСЖ в 8-й раз в истории стал чемпионом Франции

ПСЖ завоевал титул чемпиона Франции в восьмой раз в истории.

Это стало известно после того, как ближайший преследователь парижан "Лилль" не смог обыграть "Тулузу" (0:0) и потерял даже математические шансы догнать соперника.

Победа в чемпионате стала для ПСЖ шестой за последние семь лет.

По числу чемпионских титулов ПСЖ догнал "Монако" и "Нант" (по 8), и уступает только "Марселю" (9) и "Сент-Этьену" (10).

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