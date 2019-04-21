ПСЖ в 8-й раз в истории стал чемпионом Франции

1 Теги псж

ПСЖ в 8-й раз в истории стал чемпионом Франции

ПСЖ завоевал титул чемпиона Франции в восьмой раз в истории.

Это стало известно после того, как ближайший преследователь парижан "Лилль" не смог обыграть "Тулузу" (0:0) и потерял даже математические шансы догнать соперника.

Победа в чемпионате стала для ПСЖ шестой за последние семь лет. 

По числу чемпионских титулов ПСЖ догнал "Монако" и "Нант" (по 8), и уступает только "Марселю" (9) и "Сент-Этьену" (10).

Не пропустите: ПСЖ вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Как же у меня горит от ПСЖ,просто натуральный мешок,если убрать эту команду из чемпионата,то будет конкурентная лига,ведь в принципе команды там одного все уровня,а вот если ПСЖ отправить в любой топ-чемпионат,мне кажется,они в 3 там даже не попадут!

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 32 81
2 Лилль Лилль 33 65
3 Лион Лион 33 59
4 Марсель Марсель 33 54
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 32 53
6 Монпелье Монпелье 33 51
7 Реймс Реймс 32 48
8 Ницца Ницца 33 48
9 Ним Ним 33 46
10 Страсбур Страсбур 33 44
11 Ренн Ренн 33 43
12 Анжер Анжер 33 41
13 Нант Нант 33 40
14 Бордо Бордо 33 38
15 Тулуза Тулуза 33 36
16 Монако Монако 32 32
17 Амьен Амьен 33 32
18 Дижон Дижон 33 28
19 ФК Кан ФК Кан 33 26
20 Генгам Генгам 33 24
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