ПСЖ в 8-й раз в истории стал чемпионом Франции
ПСЖ завоевал титул чемпиона Франции в восьмой раз в истории.
Это стало известно после того, как ближайший преследователь парижан "Лилль" не смог обыграть "Тулузу" (0:0) и потерял даже математические шансы догнать соперника.
Победа в чемпионате стала для ПСЖ шестой за последние семь лет.
По числу чемпионских титулов ПСЖ догнал "Монако" и "Нант" (по 8), и уступает только "Марселю" (9) и "Сент-Этьену" (10).
Не пропустите: ПСЖ вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|81
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Марсель
|33
|54
|5
|Сент-Этьен
|32
|53
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24