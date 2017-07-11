ПСЖ в альтернативу Мбаппе записал другого топ-форварда

Французский ПСЖ уже определился с альтернативным вариантом своей главной трансферной цели форварду "Монако" Килиану Мбаппе.

Как информирует испанская пресса, в случае, если парижанам не удастся заполучить 18-летнего нападающего монегасков, они предпримут попытки приобрести ведущего бомбардира английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Сам аргентинец уже заявлял ранее, что он не намерен покидать свою команду, однако приход в команду Габриэла Жезуса и возможное приобретение его клубом Алексиса Санчеса из лондонского "Арсенала" могут сделать его уход из стана "горожан" неминуемым.

Напомним, Мангаля может оказаться в ПСЖ. | soccernews.ru