ПСЖ в ближайшее время объявит о еще одном крупном трансфере

Сенегальский полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе перейдет в ПСЖ, сообщает Sky Sports. Ранее парижский клуб приобрел полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 30 миллионов евро и она может вырасти еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Трансфер игрока должен состояться в ближайшее время. Ранее англичане отказывались продать игрока, но он попросил руководство клуба не препятствовать его трансферу.

В нынешнем сезоне 29-летний Гейе провел за "Эвертон" 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Хавбек уже играл во Франции за "Лилль".

Не пропустите: Травма Неймара: появились новые подробности. | http://soccernews.ru