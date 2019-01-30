ПСЖ в ближайшее время объявит о еще одном крупном трансфере
Сенегальский полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе перейдет в ПСЖ, сообщает Sky Sports. Ранее парижский клуб приобрел полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.
По сведениям издания, сумма трансфера составит 30 миллионов евро и она может вырасти еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Трансфер игрока должен состояться в ближайшее время. Ранее англичане отказывались продать игрока, но он попросил руководство клуба не препятствовать его трансферу.
В нынешнем сезоне 29-летний Гейе провел за "Эвертон" 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Хавбек уже играл во Франции за "Лилль".
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|Команда
|М
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|23
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|Тоттенхэм
|23
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|Челси
|23
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|5
|Арсенал Лондон
|24
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|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|23
|33
|10
|Лестер Сити
|23
|31
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|12
|Борнмут
|23
|30
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|Брайтон & Хоув Альбион
|24
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|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
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|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11