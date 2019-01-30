ПСЖ в ближайшее время объявит о еще одном крупном трансфере

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ПСЖ в ближайшее время объявит о еще одном крупном трансфере

Сенегальский полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе перейдет в ПСЖ, сообщает Sky Sports. Ранее парижский клуб приобрел полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 30 миллионов евро и она может вырасти еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Трансфер игрока должен состояться в ближайшее время. Ранее англичане отказывались продать игрока, но он попросил руководство клуба не препятствовать его трансферу.

В нынешнем сезоне 29-летний Гейе провел за "Эвертон" 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Хавбек уже играл во Франции за "Лилль".

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