ПСЖ в ближайшее время сделает предложением "Манчестер Юнайтед" по Погба

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает журналист Николо Скира, на хавбека претендует ПСЖ.

По информации источника, между клубами еще не было официальных контактов, но парижане готовят предложение о трансфере француза.

Напомним, что Погба перешел в "МЮ" в 2016 году за 105 миллионов евро.

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