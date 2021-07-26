ПСЖ в ближайшее время сделает предложением "Манчестер Юнайтед" по Погба
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Как сообщает журналист Николо Скира, на хавбека претендует ПСЖ.
По информации источника, между клубами еще не было официальных контактов, но парижане готовят предложение о трансфере француза.
Напомним, что Погба перешел в "МЮ" в 2016 году за 105 миллионов евро.
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