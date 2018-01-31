ПСЖ в драматичном матче обыгрывает "Ренн" и добывает путевку в финал Кубка Лиги

Небольшой городок Ренн приковал внимание любителей футбола Франции вторничным вечером. Здесь на стадионе "Роазон Парк" путевку в финал Кубка Лиги оспаривали одноименный "Ренн" и ПСЖ. Подоплека в матче была такова (помимо того, что это была игра полуфинальной стадии), что за последние полтора месяца данным соперникам приходилось пересекаться уже третий раз на одной и той же арене. В декабрьской встрече чемпионата сильнее была столичная команда (4:1). Она же победила и в поединке на Кубок Франции, который состоялся в первых числах года (6:1). И вот подошел черед третьей встречи, которая из всех, пожалуй, имела наибольшую важность.

Памятуя о провалах в предыдущих играх против ПСЖ, "красно-черные" весьма агрессивно начали поединок, предложив гостям прессинг по всему полю. Такая тактика позволила игрокам "Ренна" довольно успешно провести первую четверть часа. Голевых моментов у их ворот не было.

Первый острый выпад парижан случился лишь на 19-й минуте. Ди Мария успешно подключился к атаке на правом фланге и пытался вырезать передачу на дальнюю штангу, где уже ожидал пас Неймар. Однако защитники "красно-черных" прочитали этот замысел. Похожий контрвыпад случился через три минуты и у "Ренна". Только Бааль сумел прострелить в штрафную, а вот партнеры не подоспели. Однако в целом на поле наблюдалась абсолютно равная игра.

Гол же состоялся, словно гром среди ясного неба. Это защитник ПСЖ Томас Менье подхватил мяч недалеко от бровки, неожиданно для всех прокинул сферу вперед и метров с 25-ти пальнул левой в направлении ворот. Снаряд полетел по какой-то невероятной траектории и опустился под дальнюю штангу – 0:1.

Пропущенный гол серьезно озадачил хозяев поля. Сама же игра сначала приобрела сумбурный характер (было много брака со стороны обеих команд), а потом и вовсе успокоилась. Однако перед самым перерывом скука на поле внезапно испарилась. Это "Ренн" забил в ответ. Бурижо левым флангом прошел до лицевой и отпасовал мяч назад. В штрафную ворвался Хазри, прокинул мяч между двух защитников парижан и, поймав Траппа на противоходе, отправил снаряд в левый от себя угол. Стадион начал праздновать гол, на табло ноль сменился единицей, а арбитр матча Микаэль Лесаж отправился смотреть видеоповтор. После чего вернулся с вердиктом: Вахби подыграл себе рукой, когда прокидывал мяч. Гол отменили.

Дебют тайма второго получился богатым на события. Уже на 51-й минуте Мбаппе отметился результативным ударом. Но в этом эпизоде офсайд у Килиана был заметным. Тем не менее, арбитр воспользовался видеоповтором, чтобы удостовериться на сто процентов. А вот атака ПСЖ спустя две минуты была доведена до взятия ворот по всем правилам. Завершал ее ударом Ди Мария, однако Диалло потянул этот мяч. К счастью, для парижан, на добивание первым подоспел Маркиньос – 0:2.

А через пять минут интрига в этом матче, как тогда казалось, умерла навечно. Левым флангом столичная команда добралась до владений "Ренна" и оказавшийся под острым углом Ло Сельсо сильно пробил в ближний угол. Голкипер "красно-черных" не успел сомкнуть ноги, и мяч оказался в сетке – 0:3.

Скорее всего, счет мог стать еще крупнее, или же гости удержали бы такой перевес, если бы не Мбаппе. В середине второго тайма Килиан сыграл в центре поля очень грубо против Сарра, умышленно наступив тому сзади на икры. Арбитр и в этот раз воспользовался видеоассистентом и через минуту зажег перед нападающим ПСЖ красный свет.

Играть оставалось еще предостаточно времени. Хозяевам поля нужно было рисковать, чтобы отыграть три мяча. И они едва не совершили камбэк. Правда, мяч долгое время не шел в ворота. Точнее команде Сабри Лямуши никак не удавалось зажать парижан в штрафной. А те полумоменты, которые все же возникали у ворот гостей, успешно ликвидировал Трапп.

И все же на 85-й минуте мяч побывал в воротах фаворита матча. Бааль после розыгрыша стандарта навесил в штрафную, а Сахо чирком головы подправил сферу аккурат в угол ворот – 1:3. "Ренн" всей командой отправился забивать еще и на второй компенсированной минуте "красно-черным" удалось сократить разрыв в счете до минимума. Это Прчич ударом из-за штрафной поразил все тот же угол ворот Траппа. У бретонцев оставалось полторы минуты, чтобы спасти матч, но ПСЖ отстоял победу.

"Ренн" – ПСЖ – 2:3

Голы: Менье, 24 – 0:1. Маркиньос, 53 – 0:2. Ло Сельсо, 58 – 0:3. Сахо, 85 – 1:3. Прчич, 90+2 – 2:3.

"Ренн": Диалло, Желен, А.Траоре, Ньяньон, Бааль, Гуркюфф (Сахо, 46), Андре, Прчич, Сарр (Юну, 64), Бурижо, Хазри (Силики, 70).

ПСЖ: Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Юри, Рабьо (Диарра, 89), Верратти, Пасторе (Ло Сельсо, 46), Ди Мария (Нкунку, 82), Мбаппе, Неймар.

Удаление: Мбаппе, 63.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Ренн" – ПСЖ – 2:3 (обзор)