ПСЖ в два раза перебил оклад, который Мбаппе предлагал "Реал"

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ПСЖ в два раза перебил оклад, который Мбаппе предлагал "Реал"Французский ПСЖ всерьез нацелился на одного из самых перспективных игроков планеты - форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует AS, парижане вышли на контакт с 18-летним нападающим и его близким окружением, во время которого клуб заявил о своей готовности платить футболисту 12 миллионов евро за сезон, что вдвое превысило предложение, сделанное игроку мадридским "Реалом".

Напомним, Мбаппе выдвинул условия "Реалу". | soccernews.ru

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