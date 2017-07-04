ПСЖ в два раза перебил оклад, который Мбаппе предлагал "Реал"

Французский ПСЖ всерьез нацелился на одного из самых перспективных игроков планеты - форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует AS, парижане вышли на контакт с 18-летним нападающим и его близким окружением, во время которого клуб заявил о своей готовности платить футболисту 12 миллионов евро за сезон, что вдвое превысило предложение, сделанное игроку мадридским "Реалом".

Напомним, Мбаппе выдвинул условия "Реалу". | soccernews.ru