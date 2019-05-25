ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль" и другие итоги матчей Лиги 1
В заключительном матче чемпионата Франции ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу".
В параллельном матче Лиги 1 "Лилль" проиграл "Ренну", а "Лион" обыграл "Ним".
"Реймс" - "ПСЖ" - 3:1 (1:0)
Голы: Рахман Баба, 36 - 1:0, Кафаро, 56 - 2:0, Мбаппе, 59 - 2:1, Чаваррия, 90+4 - 3:1.
"Реймс": Менди, Рахман Баба, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Думбья, Камара, Кафаро (Чаваррия, 75), Дингоме (Зенели, 70), Уден (Мартен, 84).
"ПСЖ": Буффон, Кюрзава (Шупо-Мотинг, 90), Менье, Маркиньюс, Керер, Дракслер (Дани Алвес, 66), Верратти, Паредес (Бернат, 79), Кавани, Ди Мария, Мбаппе.
"Ним" - "Лион" - 2:3 (2:1)
Голы: Корне, 6 - 0:1, Рипар, 11 - 1:1, Бобишон, 45+3 - 2:1, Корне, 89 - 2:2, Ндомбеле, 90+1 - 2:3.
"Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Паке, Ферри, Саванье, Буанга, Тиуб (Гийом, 80), Мауасса, Бобишон, Рипар.
"Лион": Горжелен, Морель, Марселу, Дюбуа, Менди, Депай, Ауар, Ндомбеле, Дембеле (Тузар, 85), Корне, Террье (Траоре, 74).
"Нант" - "Страсбур" - 0:1 (0:0)
Гол: Мотиба, 60 - с пенальти.
"Нант": Ольеро, Паллуа, Валонгва, Кватенг, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Мутуссами (Манце, 80), Луза (Коло Муани, 89), Уорис (Юан, 72), Кулибали.
"Страсбур": Кавасима, Кароль, Лала, Митрович, Ндур (Коне, 79), Каси, Томассон (Прцич, 90+1), Льенар (Да Кошта, 70), Гонсалвеш, Сиссоко, Мотиба
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27