ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль" и другие итоги матчей Лиги 1

Теги псжлилльлионренн

ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу", "Ренн" обыграл "Лилль" и другие итоги матчей Лиги 1

В заключительном матче чемпионата Франции ПСЖ в гостевом матче проиграл "Реймсу".

В параллельном матче Лиги 1 "Лилль" проиграл "Ренну", а "Лион" обыграл "Ним".

"Реймс" - "ПСЖ" - 3:1 (1:0)

Голы: Рахман Баба, 36 - 1:0, Кафаро, 56 - 2:0, Мбаппе, 59 - 2:1, Чаваррия, 90+4 - 3:1.

"Реймс": Менди, Рахман Баба, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Думбья, Камара, Кафаро (Чаваррия, 75), Дингоме (Зенели, 70), Уден (Мартен, 84).

"ПСЖ": Буффон, Кюрзава (Шупо-Мотинг, 90), Менье, Маркиньюс, Керер, Дракслер (Дани Алвес, 66), Верратти, Паредес (Бернат, 79), Кавани, Ди Мария, Мбаппе.

"Ним" - "Лион" - 2:3 (2:1)

Голы: Корне, 6 - 0:1, Рипар, 11 - 1:1, Бобишон, 45+3 - 2:1, Корне, 89 - 2:2, Ндомбеле, 90+1 - 2:3.

"Ним": Бернардони, Мигель, Бриансон, Паке, Ферри, Саванье, Буанга, Тиуб (Гийом, 80), Мауасса, Бобишон, Рипар.

"Лион": Горжелен, Морель, Марселу, Дюбуа, Менди, Депай, Ауар, Ндомбеле, Дембеле (Тузар, 85), Корне, Террье (Траоре, 74).

"Нант" - "Страсбур" - 0:1 (0:0)

Гол: Мотиба, 60 - с пенальти.

"Нант": Ольеро, Паллуа, Валонгва, Кватенг, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Мутуссами (Манце, 80), Луза (Коло Муани, 89), Уорис (Юан, 72), Кулибали.

"Страсбур": Кавасима, Кароль, Лала, Митрович, Ндур (Коне, 79), Каси, Томассон (Прцич, 90+1), Льенар (Да Кошта, 70), Гонсалвеш, Сиссоко, Мотиба

А еще: "Монако" проиграл "Ницце", а "Амьен" обыграл "Генгам"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу"

Мбаппе так и не сумел догнать Месси в борьбе за "Золотую бутсу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 37 91
2 Лилль Лилль 37 75
3 Лион Лион 37 69
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 37 65
5 Монпелье Монпелье 37 59
6 Марсель Марсель 37 58
7 Ним Ним 37 53
8 Ницца Ницца 37 53
9 Реймс Реймс 37 52
10 Ренн Ренн 37 49
11 Нант Нант 37 48
12 Страсбур Страсбур 37 46
13 Анжер Анжер 37 45
14 Бордо Бордо 37 38
15 Тулуза Тулуза 37 38
16 Монако Монако 37 36
17 Амьен Амьен 37 35
18 ФК Кан ФК Кан 37 33
19 Дижон Дижон 37 31
20 Генгам Генгам 37 27
Полная таблица

топ-5 тегов